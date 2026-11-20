Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, işleri nedeniyle New York'ta bulunacağını belirterek Galatasaray karşılaşmasında takımının yanında olamayacağını söyledi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında takımının yanında olamayacağını açıkladı.
İşleri nedeniyle New York'ta bulunacağını belirten Yıldırım, kritik mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.
"GALATASARAY MAÇINA GİDEMEYECEĞİM"
Tivibu Spor'a konuşan Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşılaşmasında takımını yalnız bırakacağını duyurdu.
Yıldırım, "New York City’deyim. İşlerimden dolayı bu hafta burada olacağım ve Galatasaray ile olan maçımıza da gidemeyeceğim." ifadelerini kullandı.
"HAKEMİN KONUŞULMAYACAĞI BİR MAÇ OLMASINI DİLİYORUM"
Karşılaşma öncesinde fazla konuşmak istemediğini belirten Samsunspor Başkanı, iki takımın da sahaya puan almak için çıkacağını söyledi.
Yüksel Yıldırım, mücadeleyle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Maç öncesi pek konuşmak istemiyorum. Bulunduğumuz konum belli. Her iki takım da puanlar için sahaya çıkacak. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hak eden kazansın. Hakemin konuşulmayacağı bir maç olmasını diliyorum."
Galatasaray ile Samsunspor arasındaki karşılaşma öncesinde Yıldırım'ın açıklamaları gündem oldu.
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