Geçen hafta evinde Bursa Yıldırım SK'ya 1-0 yenilerek üst üste 3'üncü, son 6 müsabakada 5'inci mağlubiyetini alan Altay, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın Gaziemir SK'nın konuğu olacak.

Emre Küçük, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 13'üncü hafta mücadelesinde düdük çalacak.

Altay'da iki futbolcu forma giyemeyecek

Ligde 10 puanla 14'üncü sırada, düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üstünde yer alan siyah-beyazlılar, 10'uncu basamaktaki 13 puanlı Gaziemir temsilcisini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Altay'da sakatlığı bulunan Sefa ve Caner forma giyemeyecek.

Altay'dan ayrılıp sezon başında Gaziemir SK ile anlaşan Onur Efe, altyapısından yetiştiği eski takımına rakip olacak.

DHA Altay forması giyen bir futbolcu, 3. Lig 2. Grup 13. hafta mücadelesinde Gaziemir SK'ya konuk olacağı maç öncesinde Altay'ın moral arayışını sürdürüyor

Gaziemir SK'dan anlamlı paylaşım

Ligin yeni ekiplerinden Gaziemir SK, Vali Kutlu Aktaş Tesisleri Gaziemir'de bulunan Altay'la ilgili anlamlı bir paylaşım yaptı.

Yeşil-beyazlılar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu maçın hikayesi Gaziemir'in sokaklarında başlıyor. Her gün aynı sokaklardan geçen, birbirine komşu futbolcular, bu hafta aynı sahaya çıkacak. Bir yanda adını bu semtten alan Gaziemir Spor. Öte yanda kökleri Alsancak'ta olan, İzmir'den bütün Türkiye'ye mal olmuş ve Gaziemir'i de kendine ev seçmiş Büyük Altay. Yıllardır aynı semti paylaşan iki kulüp, bu hafta aynı sahayı paylaşacak. Düdük çaldığında iki takımın da gözü galibiyette, Gaziemir'in gözü bu maçta olacak."

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