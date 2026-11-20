Bugün maç var mı? 20 Kasım Cuma hangi maçlar var, kimin maçı var?

Futbolseverler, 20 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Avrupa liglerinde ise Bayern Münih, Al-Nassr ve Athletic Bilbao gibi takımlar sahne alacak. İşte günün maç programı ve karşılaşmaların başlama saatleri...