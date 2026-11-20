Teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 22 puan toplayan Karşıyaka'da, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta futbolculara rehavet uyarısı yapıldı.
Play-off potasına giren yeşil-kırmızılı ekip, bu performansla pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Alanya 1221'i konuk edecek.
Futbolculardan rehavete kapılmamaları istendi
İzmir temsilcisi, ligde 24 puanla 5'inci sırada yer alırken 11 puanla 12'nci basamakta bulunan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.
Teknik heyet ve futbol şube yönetimi, son 3 maçında 7 puan toplayarak düşme hattından uzaklaşan Alanya temsilcisinin yükselişe geçtiğine dikkat çekerek oyunculardan rehavete kapılmamalarını istedi.
Kurmaylar, geçen hafta deplasmanda oynanan Bucaspor derbisinin de zorlu geçtiğini hatırlatarak Alanya 1221 karşılaşması öncesinde futbolcuları uyardı.
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