Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Ekenler Beton Sivasspor, maç hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerindeki antrenmana Rey Manaj da katıldı.
Antrenman dar alan oyunlarıyla tamamlandı
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, ardından dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı bitirdi.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Bursaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.