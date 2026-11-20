Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek Mardin 1969 Spor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Hamzabey Tesisleri'nde pas çalışması
Kulübün açıklamasına göre Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi.
Hazırlıklarını antrenmanın ardından noktalayan kırmızı-lacivertli ekip, Bandırmaspor karşılaşmasına odaklandı.
Karşılaşma, yarın saat 13.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak.
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