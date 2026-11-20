TRENDYOL 1’inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 15’inci haftada sahasında oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kayserispor, ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 30 puan toplayan ekip, lider Bursaspor’un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor.
Antrenmanda taktik çalışması yapıldı
Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde bugün sabah saatlerinde Recep Mamur Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, Sarıyer maçının taktiğinin çalışılmasının ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.
İç Anadolu ekibi, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
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