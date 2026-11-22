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Milli para tekvandocu Emre Bulgur, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda erkekler K44 80 kilogram finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye'yi temsil eden Bulgur, Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen organizasyonda altın madalyanın sahibi oldu.

Bu yıl Avrupa üçüncüsü olan Emre Bulgur, kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.

Organizasyon sona erdi

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 62 ülkeden 245 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.

Şampiyonanın 3. ve son gününde tatamiye çıkan Bulgur, K44 erkekler 80 kilo kategorisinde podyumun zirvesinde yer aldı.

Adem Arda Özkul K44 erkekler +80 kiloda, Yaşar Sami Gökbaba da K41 erkekler 80 kiloda bronz madalyaya uzandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Anadolu Ajansı Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında 2'nciliği elde etti.

Türkiye takım sıralamasında 2. oldu

Milli sporcular, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla 2026 Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nı tamamlayıp takım sıralamasında 2'nciliği elde etti.

Madalya kazanan milli sporcular

K44 kategorisinde erkekler 63 kilodaki Mahmut Bozteke ile erkekler 80 kilodaki Emre Bulgur altın madalya kazandı.

Aynı kategoride kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan ile erkekler +80 kiloda Adem Arda Özkul bronz madalyanın sahibi oldu.

K41 kategorisinde ise kadınlar 52 kiloda Semra Çelik ile kadınlar 65 kiloda Nisanur Yiğit altın madalya aldı.

Aynı kategoride kadınlar 47 kiloda Sevim Nur Türkmen gümüş madalya kazandı.

K41 kategorisinde bronz madalyaya ise Sabit Köse (erkekler 58 kilo), Fatih Gültekin (erkekler 70 kilo) ve Yaşar Sami Gökbaba (erkekler 80 kilo) ulaştı.

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