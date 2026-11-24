Bedensel engeline rağmen sporla hayata tutunan beden eğitimi öğretmeni Cemal Hazar Kahraman, kendi yaşam mücadelesini aktararak öğrencilerine azim, kararlılık ve pes etmemenin önemini anlatıyor.

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Edirne'de görev yapan beden eğitimi öğretmeni Cemal Hazar Kahraman, bedensel engeline rağmen sporla hayata tutunarak kendi yaşam mücadelesini öğrencilerine aktarıyor. Öğrencilerine azim, kararlılık ve pes etmemenin önemini anlatıyor.

Hastane odasında dışarıyı izlediği günlerden öğretmenliğe uzanan yaşam yolculuğuyla öğrencilerine örnek oluyor Kahraman.

Mesleğinin yanı sıra engelli bireylerde spor alanında yüksek lisans eğitimini de sürdüren Kahraman, öğrencilerinin hem sportif yeteneklerini keşfetmelerine hem de karşılaştıkları zorluklara karşı mücadele etmelerine yardımcı oluyor.

Derslerde yaşam deneyimi paylaşılıyor

Kahraman, beden eğitimi derslerini kendi yaşam deneyimleriyle zenginleştiriyor ve öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanabilmelerine önem veriyor.

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Gençlerin ilgi alanlarını ve fiziksel özelliklerini gözlemleyen Kahraman, onların yetenekli oldukları spor dallarına yönelmelerini de sağlıyor.

Kendisi bilek güreşi sporcusu olan Kahraman, okulunda öğrencilerden bir bilek güreşi takımı oluşturdu. Öğrencilerin kol ve boy uzunluğu, kavrama yeteneği ve kuvvet gibi özelliklerini değerlendirdiğini söyleyen Kahraman, doğru spor dalıyla buluşan her öğrencinin kendisini geliştirebileceğine inanıyor.

Semay Ezgi Özçetin Anadolu Ajansı Bedensel engeline rağmen sporla hayata tutunan beden eğitimi öğretmeni Cemal Hazar Kahraman, kendi yaşam mücadelesini aktararak öğrencilerine azim, kararlılık ve pes etmemenin önemini anlatıyor.

Kahraman: Herkesin engeli olabilir

Kahraman, yaşadığı zorlukların öğrencilerine yaklaşımını şekillendirdiğini söyledi.

Gençlere sahip oldukları imkanlara odaklanarak kendileri için en doğru yolu seçmelerini tavsiye eden Kahraman, şöyle konuştu:

"Öğrenciler daha önce engelli bir öğretmen görmemiş olabilir. Onlara mücadele etmeyi ve pes etmemeyi göstermeye çalışıyoruz. Elimizde çok kötü bir malzeme olabilir ama ondan çıkabilecek en iyi ürünün ne olduğuna bakmak durumundayız. Herkesin engeli olabilir. Ancak kişi kendi durumuna göre en doğru şeyi seçmeli. İyi bir sanatçı, oyuncu, müzisyen ya da benim gibi iyi bir sporcu olabilir."

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Kahraman, engelinin günlük yaşamda bazı dezavantajlar oluşturduğunu, bunları aşmak için ise çaba gösterdiğini belirterek zorluklara rağmen olumlu düşünmenin ve mücadeleyi sürdürmenin önemine dikkati çekti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilere ve geleceğin sporcularına da mesaj veren Kahraman, başarının süreklilik gerektirdiğini vurgulayarak, "İnsan her zaman bir yolunu bulur. Bazen bir günde, bazen bir yılda, bazen on yılda. Önemli olan sürekliliktir. Yaptığınız işi en iyi şekilde ve sürekli yapın. Her sabah aynı enerjiyle uyanıp mücadele etmek önemli." dedi.

Semay Ezgi Özçetin Anadolu Ajansı Bedensel engeline rağmen sporla hayata tutunan beden eğitimi öğretmeni Cemal Hazar Kahraman (solda), kendi yaşam mücadelesini aktararak öğrencilerine azim, kararlılık ve pes etmemenin önemini anlatıyor. Bilek güreşi sporcusu olan ve okulunda öğrencilerden bilek güreşi takımı oluşturan Kahraman, öğrencilerin kol ve boy uzunluğu, kavrama yeteneği ve kuvvet gibi özelliklerini değerlendirdiğini, doğru spor dalıyla buluşan her öğrencinin kendisini geliştirebileceğine inanıyor.

Öğrencilerine hayat tecrübesiyle yol gösteriyor

Öğrencilerinden Arda Çetin, derslerde sporun yanı sıra günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin de öğretmeni tarafından paylaşıldığını söyledi.

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Çetin, "Hayata karşı bakış açımı değiştirdiğini düşünüyorum. Kendisi de bu yollardan geçtiği için bana yol gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bilek güreşi takımında yer alan Hatice Nur Mayalık ise Kahraman'ın hem spor hem de hayat konusunda kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

Mayalık, öğretmeninin tecrübelerini paylaşarak kendilerine mücadele etmeyi öğrettiğini anlattı. Bu destekle bilek güreşinde daha başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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Semay Ezgi Özçetin Anadolu Ajansı Bedensel engeline rağmen sporla hayata tutunan beden eğitimi öğretmeni Cemal Hazar Kahraman, kendi yaşam mücadelesini aktararak öğrencilerine azim, kararlılık ve pes etmemenin önemini anlatıyor. Cemal Hazar Kahraman'ın öğrencilerinden Arda Çetin, açıklamalarda bulundu.

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