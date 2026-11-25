Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı, milli futbolcu Arda Güler'in 2 asist yaptığı maçta 5-1 mağlup etti.
İspanyol ekibi, karşılaşmada PSV Eindhoven'ı kendi sahasında konuk etti. Perisic'in 32'nci dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen Hollanda ekibi, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Real Madrid, ikinci yarıda sergilediği etkili oyunla 50'nci dakikada Valverde'nin golüyle eşitliği sağladı. İspanyol ekibi 60'ıncı dakikada Bellingham ile öne geçti.
Mbappe'nin 64 ve 84'üncü dakikalarda, Vinicius Junior'un ise 87'nci dakikada kaydettiği gollerle Real Madrid sahadan 5-1 galip ayrıldı. Real Madrid bu sonuçla puanını 15'e yükseltti.
Arda Güler 14 dakikada 2 asist yaptı
Takımın geri dönüşünde önemli rol oynayan milli futbolcu Arda Güler, 14 dakikada 2 asist yaptı.
Arda Güler, bu sezon yaptığı 8'inci asistin yanı sıra forma giydiği 16 maçta 4 gole de imza attı.
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