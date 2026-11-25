UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak 9 karşılaşmayla sürecek. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile karşılaşacağı maç 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Peki bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var? İşte 25 Kasım Çarşamba günün maç programı...
25 Kasım Çarşamba günü futbol, basketbol ve voleybolda birbirinden önemli karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ederken Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanında sahaya çıkacak.
Gecenin diğer dikkat çeken maçlarında Barcelona, Liverpool, Bayern Münih ve Manchester United mücadele edecek. EuroLeague'de Anadolu Efes deplasmanda parkeye çıkarken kadınlar voleybolunda Türk takımları da Avrupa kupalarında boy gösterecek.
BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bugün dokuz karşılaşma oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı:
20.45 Sabah FK - Barcelona
20.45 Slavia Prag - Villarreal
23.00 Atletico Madrid - Viking FK
23.00 Club Brugge - Liverpool
23.00 Inter - Stuttgart
23.00 Lille - Bayern Münih
23.00 Paris Saint-Germain - Roma
23.00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
23.00 Sporting Lizbon - Manchester United
SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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