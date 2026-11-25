Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Samsunspor, maç hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma koşusu yaptı.
İlk 15 dakika basına açıktı
Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma koşusunun yanı sıra fizik kondisyon çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı çalıştı.
İdmana sakatlığı devam eden Celil Yüksel katılmadı.
Samsun ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Samsunspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
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