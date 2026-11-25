Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nın Kamerunlu futbolcusu Divine Ngah Manga ameliyat edildi. İspanya'da yaşadığı sakatlığın ardından operasyon geçiren oyuncunun sağlık durumuna ilişkin sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Divine Ngah Manga'nın ön çapraz bağ ve iç yan bağ rekonstrüksiyonunun yanı sıra medial ve lateral menisküs onarımı ameliyatı geçirdiğini duyurdu.
Operasyonun başarılı geçtiğini belirten kulüp, Kamerunlu futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde tamamlamasını ve yeniden sahalara dönmesini temenni etti.
Sarı-lacivertli ekip, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamasının ardından yeniden takıma katılmasını bekliyor.
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