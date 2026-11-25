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UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında yarın Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maç öncesi korku dolu anlar yaşandı. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Batum'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Beşiktaşlı yetkililer, uçuş sırasında uçağa yıldırım çarptığını ve şiddetli sarsıntılar yaşandığını belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 15.00'te havalanan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, Batum'da etkisini artıran şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle havalimanına iniş yapamadı. Yaklaşık 4 tur atan uçak, rotasını Rize-Artvin Havalimanı'na çevirdi.

Rize'ye iniş yapan siyah-beyazlı kafile, buradan kara yoluyla Gürcistan'ın Batum kentine hareket edecek. Takımın yaklaşık 3 saatlik kara yolculuğunun ardından konaklayacağı yere ulaşması bekleniyor.

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Beşiktaşlı yetkililerden korkutan açıklama

Muhabir Mustafa Korkusuz, Beşiktaşlı yetkililerle yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Korkusuz, yetkililerin uçuş sırasında uçağa yıldırım çarptığını ve şiddetli sarsıntılar yaşandığını aktardığını belirtti.

Yaşananları aktaran Korkusuz, bazı yetkililerin uçuş için "Hayatımızda yaptığımız en kötü uçuştu" ifadelerini kullandığını söyledi.

Basın toplantısı iptal edildi

Beşiktaş Kulübü, yaşanan ulaşım aksaklığı nedeniyle teknik direktör Vincenzo Italiano'nun maç öncesi basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

Yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Özgür Buzbaş da yaşananlara tepki gösterdi. Beşiktaş kafilesinin yaklaşık iki saat uçuş yaptığını, bir saat boyunca havada tur atmak zorunda kaldığını ve Rize'den Batum'a kara yoluyla yaklaşık üç saatlik yolculuk yapacağını ifade etti.

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Buzbaş, Beşiktaş'ın iç sahada oynaması gereken bir karşılaşmayı deplasmanda oynamasına ve yaşanan ulaşım sorunlarına dikkat çekerek Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki şartlarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve bu kapsamda yapılan protestolara değinerek UEFA'nın tutumunu eleştirdi.

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