Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde devam etti.

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK 1 saat 25 dakika çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti ve geniş alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK Anadolu Ajansı Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Sorescu (ortada) da yer aldı.

Gaziantep FK Anadolu Ajansı Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Kozlowski (sağ2) de yer aldı.

Amed Sportif Faaliyetler şehmus Özer Tesisleri'nde çalıştı

Amed Sportif Faaliyetler de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı.

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Yeşil-kırmızılı ekip, koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Diyarbakır temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK Anadolu Ajansı Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Kozlowski de yer aldı.

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