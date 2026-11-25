Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi karşısında galibiyet arayacak olan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetiminde Devler Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesi, saat 23.00'te başlayacak. Londra'da, Chelsea'nin maçlarına ev sahipliği yapan Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver düdük çalacak.

Emre Belözoğlu ilk Şampiyonlar Ligi sınavında

İsmail Kartal'ın ardından Liverpool karşılaşmasında Dirk Kuyt yönetiminde sahaya çıkan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetimindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Shakhtar Donetsk karşısında galibiyet hedefliyor.

Reklam Reklam

Fenerbahçe, organizasyonda geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puan topladı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise aynı süreçte 4 puana ulaştı.

Tarihi karşılaşma

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik adamın karşı karşıya geleceği ilk maç olarak kayıtlara geçecek. Arda Turan ve Emre Belözoğlu, takımlarının başarısı için teknik direktör olarak birbirlerine rakip olacak.

Öte yandan Shakhtar Donetsk, Türk takımlarıyla bugüne kadar oynadığı 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Ukrayna temsilcisi, bu seriyi Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor.

Reklam Reklam

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Gomez, Mendoza, Traore.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Opong, Archie Brown, Guendouzi, Kante, İrfan, Greenwood, Kerem, Vedat.





Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe canlı skor

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe canlı izle

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.