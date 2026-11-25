UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında PSG ve Roma bu akşam saat 23.00’de karşı karşıya gelecek. Maç tabii spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. PSG - Roma maçı canlı izleme linki ve tabii spor canlı yayın ekranı haberimizde.
Barcelona, Devler Ligi’nde bu akşam evinde İtalyan ekibi Roma’yı ağırlayacak.
Paris Saint-Germain, Avrupa kupalarında yedi farklı İtalyan rakiple karşılaştı ancak bu Roma ile ilk mücadeleleri olacak.
Avrupa kupalarında Fransız temsilcileriyle oynadığı altı maçın dördünü kazanan Roma (2M; ön elemeler hariç), Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı iki ziyaretten de galibiyetle ayrıldı (Mart 2007; 2-0 vs Lyon & Ekim 2008; 3-1 vs Bordeaux).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Roma (8). 2019/20'den bu yana takımının açılış golünü attığı karşılaşmalarda en fazla mağlubiyet alan teknik direktör ise Gian Piero Gasperini (6).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole ulaşan PSG, aynı zamanda turnuva tarihinde üst üste dört karşılaşmada 4+ gol kaydeden tek takım konumunda.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı net gol pozisyonlarını en yüksek yüzdeyle gole çeviren takım Roma (%72.7; 8/11).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı dört maçta da en az 10 isabetli şut çeken PSG, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2003/04'ten bu yana bu şekilde üst üste beş karşılaşmalık seri yakalayan ilk takım olmak istiyor.
Roma bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarının en küçük bölümünü skor olarak geride götüren takım konumunda (yüzde 4).
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir takımın başında 50+ maça çıkan teknik direktörler arasında ilk kez bir isim bir oyuncusuna o karşılaşmaların tamamında forma verdi (Luis Enrique & Vitinha).
Donyell Malen bu sezon Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde altı gole katkı sağladı (4 gol & 2 asist). Bir turnuva sezonunda İtalyan temsilcisi adına daha yüksek sayıya ulaşan tek isim Edin Dzeko (10; 2017/18 & 2018/19).
PSG formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan (4), hat kıran pas veren (75), savunma hattını kıran pas veren (15) ve yüksek şiddetli pres uygulayan (143) oyuncu Fabian Ruiz.
PSG - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?
PSG - Roma maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından yayınlanacak.
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