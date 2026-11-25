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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Belözoğlu, Fenerbahçe formasıyla futbolcu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin ardından teknik direktör olarak da Devler Ligi'nde görev alan ilk isim oldu.

Sarı-lacivertli takımda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, bu özelliğiyle Fenerbahçe tarihine geçti.

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