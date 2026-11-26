Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın golünü 56. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Bu gol sonrasında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde puanını 8’e yükseltti.
Karşılaşmayı Avrupa basını da manşetlerine taşıdı. İşte Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe mücadelesinin, Avrupa basınına yansımaları:
Marca:“Muriqi, Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini kazandırdı. Türkler, Liverpool karşısında aldıkları galibiyetin avantajını kullanarak hala son 16 turuna yükselme hayalini kuruyorlar.”
BBC:“Fenerbahçe, Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi eleme turlarına yükselme umutlarını artırdı. Türk kulübü, geçici teknik direktör Dirk Kuyt yönetiminde son maçta Liverpool'a karşı evinde aldığı etkileyici üç puanın ardından Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ise bu sezon turnuvadaki ikinci galibiyetine ulaştı."
AS:“Muriqi iki kere affetmez. Kosovalı oyuncu, iptal edilen golünün telafisini yaparak Fenerbahçe'ye Shakhtar karşısında kritik bir galibiyet kazandırdı ve Shakhtar Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.”
Mundo Deportivo:“Muriqi, Shakhtar'ı devirerek Fenerbahçe'ye üst üste ikinci galibiyetini kazandırdı. Kosovalı oyuncunun ikinci yarıda attığı gol, Türk takımının çekişmeli geçen maçta üç puanı alması için yeterli oldu.”
Tuttomercato:“Muriqi yine önemli bir gol attı, Fenerbahçe tekrar kazandı. Kosovalı forvet gol atmaya ve takımını lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere taşımaya devam ediyor.”
Sport UA:“Bu, ciddi bir kriz gibi görünüyor. Shakhtar, Fenerbahçe'ye yenildi.
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