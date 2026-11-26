AFC Şampiyonlar Ligi 2'de Al Jazira ile Gol Gohar karşı karşıya geldi. Mücadeleye ise hakem Hanna Hattab damga vurdu. Hakemin tavırları, futbolcuları ve teknik heyetleri şüphelendirirken, Hattab’ın karşılaşmaya sarhoş çıktığı iddia edildi.

Ersin sarı kart gördü

Hanna Hattab, orta sahada yapılan bir müdahale sonrası milli kaleci Ersin Destanoğlu'na sarı kart gösterdi. Ersin bu karar sonrasında şaşkınlık yaşarken, 4 dakika sonra bu kart iptal edildi.

Karşılaşmada yaşananlar sonrasında Gol Gohar, mevcut şartlarda ikinci yarıya çıkmama kararı aldı. Bunun üzerine Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Hattab'ı ikinci yarıya çıkarmadı ve müsabakanın kalan kısmını dördüncü hakem yönetti.

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"Hakemin sarhoş olduğunu söyledi"

Gol Gohar Takım Menajeri Heydar Afsari ise "Al Jazira ile oynadığımız maçın hakemi normal bir durumda değildi. Hatta Al Jazira'nın oyuncuları bile bize aynı şeyi söyledi. Teknik direktörümüz de hakemin sarhoş olduğunu söyledi. Kulüp olarak hemen maç yetkililerini bilgilendirdik ve durumun değişmemesi halinde maça devam etmeyeceğimizi söyledik. Al Jazira'nın 77 numaralı oyuncusunun ikinci sarı kartını görerek oyundan atılması gerekiyordu ancak hakem, sarı kartı onun yerine kaleciye gösterdi” ifadelerini kullandı.