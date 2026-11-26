Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5’inci hafta maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından mücadelenin tek golünü kaydeden Kosovalı santrfor Vedat Muriqi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çok değerli bir galibiyet aldık"

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Vedat Muriqi, “Öncelikle çok mutluyuz, çok değerli bir galibiyet aldık. Buraya gelirken Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderimizi belirleyici bir maç olacağını düşünüyordum. Çok dinamik, genç bir takıma karşı oynadık. Burada bu tarz dinamik takımlara da cevap verebileceğimizi gösterdik. Mutluyuz. Bugün seyirci inanılmazdı. Gerçekten Londra'da Kadıköy havası vardı. Gelen herkesin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Çok değerli bir galibiyet aldık. Artık önümüzde iki lig maçı var. Ondan sonra LASK deplasmanına gideceğiz. Orada da inşallah aynı performansı sergileyip, Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz” diye konuştu.

"El diye iptal etmiş ama..."

İlk yarıda iptal edilen golüyle ilgili hakemle yaşadığı diyaloğu aktaran ve verilen faul kararına şaşırdığını belirten Vedat Muriqi, “Evet, aslında golü konuştum. İptal etme sebebini "Ben elle dokundun diye gördüm" şeklinde açıkladı. Ben elle dokunmadım, bundan çok emindim. O yüzden kesin gol diye baktım. Sonra ilk yarı bitip devre arasında sahaya çıkarken "Golü niye iptal ettin?" diye sordum. Bana, "El diye iptal ettim ama VAR'dan faul olduğunu söylediler" dedi. Pozisyonu izledim açıkçası; evet, biraz boğuşmuşuz doğrudur ama İngiltere Premier Lig'in tecrübeli bir hakeminin buna faul çalması biraz bizi şaşırttı. Nazar boncuğu olsun diyelim” diyerek sözlerini noktaladı.

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