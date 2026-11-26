CSKA Sofya - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, bu akşam saat 23.00'te deplasmanda CSKA Sofya ile karşılaşacak. Tarihinde ilk kez bir Bulgar ekibine rakip olacak bordo-mavililerde sakatlıklar ve ceza nedeniyle önemli eksikler dikkat çekiyor. Trabzonspor'da oynama izni olan oyunculardan sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli, karşılaşmada forma giyemeyecek, Stefan Savic'in de dinlendirilmesi bekleniyor. CSKA Sofya - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler...