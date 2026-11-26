Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5’inci hafta maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e konuk oldu. Mücadeleyi temsilcimiz Vedat Muriqi’in attığı golle 1-0 kazandı.
Ev sahibi Shakhtar Donetsk maça “Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Nazaryna, Alisson, Ocheretko, Gomes, Newerton, Traore” ilk 11’iyle başladı. Konuk Fenerbahçe ise “Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi” 11’iyle sahaya çıktı.
Karşılaşmaya ise sarı lacivertli takımın genç oyuncusu Kojo Oppong damga vurdu. 49’da 45 isabetli pasla oynayan Oppong, 9 ikili mücadelenin de 6’sını kazandı. 2 top çalan Oppong, savunmada önemli katkılar yaptı. Karşılaşma sonrasında Kojo Oppong, sosyal medyada en çok konuşulan oyuncular arasına girdi.
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