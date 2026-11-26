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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi HB Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek.

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenecek.

Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 7 puanla haftaya 8. basamakta girdi.

Beşiktaş, HB Sheva'yı mağlup ederek ilk 8 sıra iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kadroda iki eksiklik var

Siyah-beyazlılarda, HB Sheva maçı öncesinde iki eksik oyuncu bulunuyor.

Beşiktaş'ta üçüncü haftadaki Crystal Palace karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçlık cezası süren Ümit Akdağ, HB Sheva karşısında da görev yapamayacak.

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Öte yandan diz sakatlığı süren Emmanuel Agbadou da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Vlahovic ve Trossard çok formda

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard, son haftalardaki performanslarıyla ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı takımın Sırp santrforu, Süper Lig'de hafta sonu oynanan Konyaspor mücadelesinde 2 golle galibiyete katkı sağladı. Bu sezon Avrupa kupalarında ve ligde toplam 15 maça çıkan Vlahovic, 11 gol kaydetti.

Ligde son olarak Konyaspor ağlarını havalandıran Trossard ise bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Belçikalı futbolcu, son haftalarda hücumda gösterdiği etkili oyunla taraftarın alkışını alıyor.

HB Sheva'nın 1 puanı var

Siyah-beyazlı takımın rakibi HB Sheva, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 1 puan topladı.

İsrail ekibi, oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve haftaya 33. sırada girdi.

Rakip fileleri 1 kez havalandıran HB Sheva, kalesinde ise 8 gol gördü.

UEFA kadrosu

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

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Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

İsrail ekipleriyle 8. randevu

Beşiktaş, HB Sheva maçıyla beraber İsrail ekipleriyle 8. maçını oynayacak.

İsrail temsilcileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 15 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Beşiktaş, daha önce Maccabi Tel-Aviv ile 3, HB Sheva ve Hapoel Haifa ile 2 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, İsrail takımlarına karşı ilk resmi maçında 28 Temmuz 1999'da UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 2. tur ilk maçında Hapoel Haifa ile karşılaştı. Beşiktaş, bu karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

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HB Sheva ile 3. maç

Beşiktaş, HB Sheva ile tarihinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak.

İsrail takımıyla daha önce 2016-2017 sezonunda karşılaşan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakibini deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 yendi.

En farklı galibiyet

Beşiktaş, İsrail takımlarına karşı aldığı en farklı galibiyeti 2011-2012 sezonunda Maccabi Tel-Aviv önünde aldı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında İstanbul'da ağırladığı rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini Hugo Almeida (2), Mehmet Aurelio, Egemen Korkmaz ve Edu kaydetti.

İsrail takımlarıyla 25. maç

Türk takımları, İsrail ekipleriyle 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 24 maçta Türk temsilcileri, 12 galibiyet elde etti.

Takımlar arasındaki müsabakalarda 7 maç berabere biterken, İsrail ekipleri 5 kez sahadan galip ayrıldı.

Türk takımlarının 42 golüne, rakipler 21 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ - HB SHEVA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Vlahovic

HB Sheva: Marciano, Pedro Amador, Rotman, Vitor, Mizrahi, Ahmed, Yehoshua, Amankwah, Malede, Zlatanovic, East

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