ADI GEÇEN GOLCÜLER





Juventus'un transfer gündemindeki Gianluca Scamacca ve Alexander Sörloth için konuşan Vincenzo Iaquinta, "Scamacca'yı çok beğeniyorum ancak fiziksel sorunları bir bilinmezlik unsuru olmaya devam ediyor. Spalletti, onu çok iyi tanıyor ve ne katabileceğini çok iyi biliyor. Alexander Sörloth ise fiziksel olarak çok güçlü ve derinlere iyi giriyor, Juventus'un tam da bu özelliklere sahip bir oyuncuya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.



