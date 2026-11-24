İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta hücum hattı tartışmaları sürerken eski golcü Vincenzo Iaquinta çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Juventus'un eski oyuncularından Vincenzo Iaquinta, İtalyan ekibiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Vincenzo Iaquinta, Juventus'un devre arası transfer döneminde bir golcü transfer etmesi gerektiğini söyledi.
İtalyan eski golcü, "Spalletti muhteşem bir teknik direktör ancak şu anda uygulamak istediği futbola göre oyunculara sahip değil. Ocak ayında bir santrfor gerekiyor." dedi.
DUSAN VLAHOVIC
Juventus'tan ayrılan ve Beşiktaş'a imza atan Dusan Vlahovic'e de değinen Iaquinta, "Juventus'un kadrosunda tam anlamıyla eksiksiz bir forvet vardı. Kalsaydı, Spalletti ile çok iyi iş çıkarırdı." sözlerini sarf etti.
MEVCUT SANTRFORLAR
İtalyan ekibindeki mevcut santrforlar Nick Woltemade ve Randal Kolo Muani için konuşan Iaquinta, "Woltemade teknik olarak iyi ancak derinliklere doğru hücum etmiyor. Kolo Muani ise kanat oyuncusu olarak daha iyi performans gösteriyor, merkez forvet olarak değil." diye konuştu.
ADI GEÇEN GOLCÜLER
Juventus'un transfer gündemindeki Gianluca Scamacca ve Alexander Sörloth için konuşan Vincenzo Iaquinta, "Scamacca'yı çok beğeniyorum ancak fiziksel sorunları bir bilinmezlik unsuru olmaya devam ediyor. Spalletti, onu çok iyi tanıyor ve ne katabileceğini çok iyi biliyor. Alexander Sörloth ise fiziksel olarak çok güçlü ve derinlere iyi giriyor, Juventus'un tam da bu özelliklere sahip bir oyuncuya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.
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