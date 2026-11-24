Gelecek yıl başkanlık seçimine gitmesi beklenen Fenerbahçe'de aday olup olmayacağı da merak edilen Göktürk, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Ne başkanımız Aziz Yıldırım'la ne de yönetimden herhangi bir arkadaşımla sorunum yok. Fikir ayrılıkları tabii ki olabilir. Yönetimler de bunun için var. Ben Aziz Başkan'ın olduğu hiçbir yerde aday olmam, onun yokluğunda ise her zaman adayım."