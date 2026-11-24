UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı 24 Kasım Salı günü oynanacak 9 karşılaşmayla sürecek.
GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Aston Villa'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
İlk dört haftada 6 puan toplayan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor.
24 KASIM SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi'nde bugün toplam 9 karşılaşma oynanacak. Günün maç programı şöyle:
20.45: Bodø/Glimt - LASK
20.45: Galatasaray - Aston Villa
23.00: Arsenal - Borussia Dortmund
23.00: Como - AEK
23.00: Feyenoord - Porto
23.00: Manchester City - Napoli
23.00: RB Leipzig - Lens
23.00: Real Madrid - PSV Eindhoven
23.00: Slovan Bratislava - Real Betis
İNGİLTERE VE İSKOÇYA'DA DA MAÇLAR VAR
Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra İngiltere Championship ve İskoçya Premiership'te de karşılaşmalar oynanacak.
22.45: Bristol City - Wrexham
22.45: Cardiff City - Preston North End
22.45: Charlton Athletic - Lincoln City
22.45: Middlesbrough - Swansea City
22.45: Norwich City - QPR
22.45: Portsmouth - West Ham
22.45: Sheffield United - Southampton
23.00: Wolverhampton - Derby County
22.45: Hibernian - Dundee
23.00: Rangers - Aberdeen
BUGÜN HANGİ MAÇLAR HANGİ KANALDA?
Günün öne çıkan futbol karşılaşmalarından Galatasaray - Aston Villa mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer karşılaşmaların yayın bilgileri için yayıncı kuruluşun güncel yayın akışı takip edilebilir.
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