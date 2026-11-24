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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı 24 Kasım Salı günü oynanacak 9 karşılaşmayla sürecek.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Aston Villa'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

İlk dört haftada 6 puan toplayan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor.

24 KASIM SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi'nde bugün toplam 9 karşılaşma oynanacak. Günün maç programı şöyle:

20.45: Bodø/Glimt - LASK

20.45: Galatasaray - Aston Villa

23.00: Arsenal - Borussia Dortmund

23.00: Como - AEK

23.00: Feyenoord - Porto

23.00: Manchester City - Napoli

23.00: RB Leipzig - Lens

23.00: Real Madrid - PSV Eindhoven

23.00: Slovan Bratislava - Real Betis

İNGİLTERE VE İSKOÇYA'DA DA MAÇLAR VAR

Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra İngiltere Championship ve İskoçya Premiership'te de karşılaşmalar oynanacak.

İngiltere Championship:

22.45: Bristol City - Wrexham

22.45: Cardiff City - Preston North End

22.45: Charlton Athletic - Lincoln City

22.45: Middlesbrough - Swansea City

22.45: Norwich City - QPR

22.45: Portsmouth - West Ham

22.45: Sheffield United - Southampton

23.00: Wolverhampton - Derby County

İskoçya Premiership:

22.45: Hibernian - Dundee

23.00: Rangers - Aberdeen

BUGÜN HANGİ MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Günün öne çıkan futbol karşılaşmalarından Galatasaray - Aston Villa mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer karşılaşmaların yayın bilgileri için yayıncı kuruluşun güncel yayın akışı takip edilebilir.

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