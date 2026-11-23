Futbolda Trendyol Süper Lig'in 12. haftası sona erdi. Haftanın kapanış maçında sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada İstanbul Başakşehir, Arca Çorum FK'yi 4-2 yendi.
Galatasaray liderliğini sürdürdü
Konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Eyüpspor'u sahasında 1-0 yenen Trabzonspor, 28 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş 25 puanla ligde 3. basamağa yükselirken, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler 23 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.
Kocaelispor'un konuğu olduğu maçı 2-2 berabere tamamlayan Fenerbahçe ise 20 puanla haftayı ligde 6. basamakta bitirdi.
12. Haftanın sonuçları
Ligde 12. haftada oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0
Galatasaray-Samsunspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor: 0-2
Kocaelispor-Fenerbahçe: 2-2
Erzurumspor FK-Göztepe: 0-1
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1
TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 2-4
Trabzonspor-Eyüpspor: 1-0
İstanbul Başakşehir-Arca Çorum FK: 4-2
Süper Lig'de puan durumu
12. hafta maçlarının ardından Süper Lig'de puan durumu şöyle oluştu:
1. Galatasaray: O 12, G 10, B 1, M 1, A 29, Y 16, AV 13, P 31
2. Trabzonspor: O 12, G 9, B 1, M 2, A 27, Y 8, AV 19, P 28
3. Beşiktaş: O 12, G 8, B 1, M 3, A 27, Y 14, AV 13, P 25
4. Amed Sportif Faaliyetler: O 12, G 7, B 2, M 3, A 28, Y 17, AV 11, P 23
5. Kasımpaşa: O 12, G 6, B 5, M 1, A 19, Y 12, AV 7, P 23
6. Fenerbahçe: O 12, G 6, B 2, M 4, A 31, Y 12, AV 19, P 20
7. İstanbul Başakşehir: O 12, G 6, B 2, M 4, A 23, Y 19, AV 4, P 20
8. Kocaelispor: O 12, G 6, B 2, M 4, A 15, Y 11, AV 4, P 20
9. Göztepe: O 12, G 5, B 3, M 4, A 23, Y 19, AV 4, P 18
10. Çaykur Rizespor: O 12, G 5, B 2, M 5, A 15, Y 16, AV -1, P 17
11. Arca Çorum FK: O 12, G 5, B 1, M 6, A 23, Y 25, AV -2, P 16
12. Gençlerbirliği: O 12, G 4, B 2, M 6, A 13, Y 21, AV -8, P 14
13. Erzurumspor FK: O 12, G 4, B 2, M 6, A 10, Y 18, AV -8, P 14
14. Corendon Alanyaspor: O 12, G 3, B 3, M 6, A 10, Y 20, AV -10, P 12
15. TÜMOSAN Konyaspor: O 12, G 2, B 2, M 8, A 8, Y 18, AV -10, P 8
16. Gaziantep FK: O 12, G 2, B 2, M 8, A 9, Y 20, AV -11, P 8
17. Samsunspor: O 12, G 2, B 1, M 9, A 12, Y 28, AV -16, P 7
18. Eyüpspor: O 12, G 1, B 0, M 11, A 3, Y 31, AV -28, P 3
13. Haftada derbi heyecanı yaşanacak
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçında karşı karşıya gelecek.
Ligde 13. haftanın programı şu şekilde:
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Rgüzel)
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)
13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)
16.00 Eyüpspor-İstanbul Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
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