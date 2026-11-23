Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın evinde İngiltere ekibi Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıktı
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan çalışmada futbolcular daha sonra iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Aston Villa karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.
Sakat oyuncular takımla çalışmadı
Sakatlıkları bulunan Macar Roland Sallai, Portekizli Rafael Leao ile Nijeryalı Victor Osimhen takımla çalışmadı. Senegalli sol bek Ismail Jakobs ise sakatlığının ardından antrenmanın basına açık bölümünde takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray oyuncusu Abdülkerim Bardakçı da antrenmana katıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek.
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