METRO Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve beraberindeki heyet, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Rheindorf Altach Kulübü'nü ziyaret etti.
Çamlı ile Asbaşkan Tufan Koç, SCR Altach kulübünün davetlisi olarak Avusturya'ya gitti. 2 günlük misafirlikte iki kulüp arasında başarıya endeksli ilişkiler kurulması kararlaştırıldı.
Formalar karşılıklı takdim edildi
Çamlı, Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Uzun, yurt dışı ziyaretleri kapsamında Avusturya'nın Altach kentindeki SCR Altach kulübüne gitti.
Ziyaret kapsamında iki kulüp, birbirine özel olarak hazırlanan formaları takdim etti. Kayserispor heyeti, üzerinde “SCR Altach” yazan 29 numaralı Kayserispor formasını ev sahibi kulübe sunarken, SCR Altach yetkilileri de Çamlı'ya üzerinde “Kayserispor” yazan 38 numaralı formayı verdi.
Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada, “SCR Altach Başkanı Peter Pfanner’e, Sportif Direktör Philipp Netzer’e ve SCR Altach camiasına misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
Çamlı ve Koç, Avusturya Cashpoint Arena'da oynanan SCR Altach-Sturm Graz karşılaşmasını da izledi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.