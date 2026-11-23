Türk futbolunun bir dönem en büyük yetenekleri arasında gösterilen ve kariyerini Hollanda'da sürdüren Emre Mor cephesinden şaşırtan bir haber geldi. Eredivisie temsilcisi NEC Nijmegen, 29 yaşındaki futbolcunun yeşil sahalara ara verme kararı aldığını resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Önceliği sağlığı olacak

Kulüp tarafından paylaşılan bilgilendirmede, Emre Mor'un bu kararı kendi sağlığına odaklanmak amacıyla aldığı vurgulandı. Kariyeri boyunca Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerin formasını terleten milli oyuncunun sahalara ne zaman döneceği ya da kariyerine devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Emre Mor'dan açıklama geldi

Emre Mor da konuya ilişkin açıklama yaptı. Mor, "Son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim. Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşıp kendime odaklanmak için zor bir karar verdim. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getireceği konusunda umudumu koruyorum." dedi.

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