Keçiörengücü ile 16'ncı haftada deplasmanda karşılaşacak Trendyol 1'inci Lig ekibi Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Metro Holding Kayserispor, Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düştü ve 2026-27 sezonunda 1'inci Ligde mücadele ediyor.
Sarı kırmızılılar ligde ikinci sırada
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan sarı kırmızılılar, ilk 15 haftada 10 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 33 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Ligin 15'inci haftasında cumartesi günü sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-1'lik skorla mağlup eden futbolculara, zorlu mücadelenin ardından 2 gün izin verildi.
İç Anadolu ekibi, yarın kulüp tesislerinde toplanarak 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynayacağı Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.
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