UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe'nin Shakhtar ile karşı karşıya geleceği maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
Arda Turan'ın takımı Shakhtar'a Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda konuk olacak Fenerbahçe, bu maçla Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak.
Stamford Bridge'de Oliver düdük çalacak
Stamford Bridge'de oynanacak maçın hakem kadrosu belli oldu.
Düdüğü İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver çalacak.
Aynı federasyondan Stuart Burt ve James Mainwaring, Oliver'in yardımcıları olacak.
Dördüncü hakem görevini ise Andrew Madley yapacak.
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