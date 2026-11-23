Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşan Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nun golüyle rakibini 1-0 yenerek yeniden çıkışa geçti.

Evinde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilip araya moralsiz giren sarı-kırmızılılar, Erzurumspor galibiyetiyle kendine geldi. Deplasmanda üst üste 4'üncü maçını da kazanan Göztepe, bir deplasman karşılaşmasını daha 3 puanla tamamladı.

Göztepe 18 puana ulaştı

İstanbul'da Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek başlayan Göz-Göz, Kocaelispor'u da 2-1 yendi. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi de yine 2-1 mağlup etmeyi başaran Göztepe, Erzurum'daki galibiyetle puanları topladı.

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Kritik galibiyetle 18 puana çıkan Göztepe, üst sıralara doğru tırmanışa geçti.

Zorlu 90 dakikanın ardından Göztepeli futbolcular galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Erzurum'da takımlarını yalnız bırakmayan Göztepeliler, oyuncularla birlikte tezahürat yaptı.

DHA Göztepeli futbolcular Efkan Bekiroğlu'nun golüyle kazanılan Erzurumspor maçının ardından sevinç yaşadı.

Stoilov: Organizasyonumuzu koruduk

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, zor saha şartlarında oynadıklarını dile getirerek çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Bulgar teknik adam, "Erzurumspor evinde çok güçlü ve iyi bir takım. Saha şartları iki takım açısından da iyi oynamak adına müsait değildi, zor şartlardı. O yüzden bizim adımıza çok değerli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Stoilov, en iyi performansı sergileyemediklerini ifade etti.

Teknik direktör, "Bu galibiyet bizim adımıza çok önemli. Milli takıma giden oyuncular oldu. Bununla birlikte bazı oyuncularda konsantrasyon eksiklikleri olduğunu düşünüyorum. Galibiyet bu yüzden de önemliydi. Rakip takım pozisyon yakaladı ama biz maçın 90 dakikası boyunca organizasyonumuzu koruduk. 1-0 olduktan sonra yine önemli pozisyon yakaladık ve ikinci golü de bulabilirdik" diye konuştu.

Stoilov milli araları değerlendirdi

Stoilov, milli maç araları ve kaleci Arda Özçimen konusunda şöyle konuştu: "Milli araları çok sevmiyorum ama bu sene ilk milli ara bizim adımıza iyi oldu. Çünkü çok sakat oyuncumuz vardı. Bunu sevmeme nedenlerimden bir tanesi de bazı oyuncularım en iyi performanslarını sergileyemedi. Milli takımda arka arkaya birkaç maç oynayan oyuncularımız vardı. Sakat şekilde dönen oldu. Arda'nın her zaman kalitesine güveniyorum. Daha önce Süper Lig'e çıktığımız zaman yine ona güvenmiştim. Şimdi ise olgunlaştı ve çok daha iyi şeyler ortaya koyuyor ama kesinlikle bu yeterli değil."

Andre Henrique sakatlandı

Maçın 34'üncü dakikasında sakatlanan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Andre Henrique, oyuna devam edemedi. Acı içinde yerde kalan Brezilyalı oyuncu, sedye ile sahadan alındı.

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Nijerya asıllı İrlandalı golcü Sinclair Armstrong, Henrique'nin yerine oyuna dahil oldu. Sakatlığın durumu, yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Ligin 13'üncü haftasında Göztepe, Isonem Perk Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u misafir edecek.

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