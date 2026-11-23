Trabzonspor'dan tarihi başlangıç: 41 yıl sonra bir ilki başardılar

Trendyol Süper Lig'de 12 hafta sonunda 28 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, iç sahada hiç puan kaybetmeyerek en iyi başlangıçlarından birini yaptı. Bordo-mavililer, Papara Park'taki 6 maçı da kazanarak 18 puan elde etti.