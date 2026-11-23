Almanya Bundesliga'da oynanan Werder Bremen-Hamburg derbisinin ardından istenmeyen görüntüler yaşandı. Deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olan Hamburg'da taraftarlar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından olay çıkardı.
Ağır yenilginin ardından öfkelenen Hamburg taraftarları, deplasman tribününde yangın çıkardı. Tribünde çıkan yangın nedeniyle stadyumda korku dolu anlar yaşandı.
Werder Bremen karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından yaşanan olaylar, Almanya'da gündem oldu. Hamburg taraftarlarının tribünde çıkardığı yangına ilişkin görüntüler sosyal medyada da geniş yankı buldu.
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