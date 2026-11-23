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UEFA Şampiyonlar Ligi arenasındaki dev randevu öncesinde Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, gündemdeki saha zemini tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Müsabakanın oynanacağı Galatasaray stadyumunun zemin durumuyla ilgili soruları yanıtlayan İspanyol teknik adam, konuyu bir mazeret olarak görmediklerini açıkça ifade etti. Saha koşullarının her iki ekip için de eşit olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik direktör, maça tamamen sportif açıdan odaklandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray stadının zeminiyle ilgili hiçbir mazeretimiz yok. İki takım da aynı sahada oynayacak."

Galatasaray, İngiliz ekibi Aston Villa'yı salı günü sahasında ağırlayacak.

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