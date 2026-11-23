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Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadro planlaması hız kazandı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonun geri kalanında tüm kulvarlarda iddiasını korumak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı. Bu doğrultuda ilk ayrılık kararı genç futbolcu için alındı.

Galatasaray, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer planlamasını yapan yönetim, daha fazla forma şansı bulamayan bazı oyuncularla ilgili de yeni kararlar aldı.

Renato Nhaga kiralık gönderilecek

Sarı-kırmızılılarda daha fazla süre alması hedeflenen Renato Nhaga'nın kiralık olarak takımdan ayrılması planlanıyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusuna Türkiye'den ve Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenildi.

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Galatasaray yönetiminin, genç futbolcunun gelişimini sürdürebilmesi ve düzenli forma şansı bulabilmesi için kiralama seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.

6,5 milyon euroya transfer edilmişti

Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine geldiği konuşulan Renato Nhaga'yı Portekiz temsilcisi Casa Pia'dan 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 6 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, toplam 62 dakika sahada kaldı. Nhaga, bu süre içerisinde gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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