Profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı alan milli futbolcu Emre Mor'un gerekçesi sağlık sorunları oldu.

29 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den transfer edildiği Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen, oyuncunun sağlığına ve kişisel iyiliğine odaklanmak amacıyla kariyerine ara vereceğini duyurdu.

Emre Mor ile yolların karşılıklı anlaşma sonucunda ayrıldığı da kulübün açıklamasında yer aldı.

Mor: Sağlığımı ön planda tutmam gereken bir noktaya geldim

Emre Mor, profesyonel futbola geçici olarak ara verme kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mor, "Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: Profesyonel futbolcu olmak. Bu hayali yaşayabilmek benim için her şey demekti. Çok sevdiğim bu spor için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son dönemde sağlığımla ilgili bazı zorluklar yaşadım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarımı kabul etmem ve sağlığımı ön planda tutmam gereken bir noktaya geldim. Bu nedenle profesyonel futbola geçici olarak ara verme ve kendime odaklanma yönünde zor bir karar aldım. Futbola olan sevgim hiçbir zaman değişmeyecek. Geleceğin bana neler getirebileceği konusunda umudumu koruyorum" ifadelerini kullandı.

Aalbers: İnsan sağlığı her zaman önceliklidir

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers de oyuncunun kararına ilişkin konuştu.

Aalbers, "Geçtiğimiz yaz birbirimize yardımcı olmak ve onun yeteneğini NEC formasıyla gösterebilmesine fırsat vermek amacıyla birlikte yola çıktık. Ancak Emre, şu anda arzu ettiği katkıyı sağlayabilecek durumda olmadığını belirtti. Bunu karşılıklı anlayış içerisinde değerlendirdik ve her iki taraf için de en doğru yolun bu olduğu sonucuna vardık. İnsan sağlığı her zaman önceliklidir. Emre'ye bu süreçte güç ve geleceği için en iyi dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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Sezonda 7 maçta 1 gol, 1 asist

Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 7 maça çıkan Emre Mor, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Milli futbolcunun tek golü, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Olympiakos ile oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında geldi.

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