BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var, saat kaçta? 24 Kasım Salı günün maç programı...

Futbolseverleri 24 Kasım Salı günü birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanırken Galatasaray, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. Avrupa'nın önemli takımlarının da sahne alacağı gecede Arsenal-Borussia Dortmund, Manchester City-Napoli ve Real Madrid-PSV maçları dikkat çekiyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı...