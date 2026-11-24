Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir FK'ya 4-2 mağlup olan Arca Çorum FK'nın Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Yılmaz, "2-1'ken baskı altında oyun oynamayı, futbol oynamayı, maçı bitirmeyi, kötü adam olup maçı bitirmeyi öğrenmeliyiz. Burada biraz naifiz. Sarı kart görmüyoruz, faul yapmıyoruz" dedi.

"Bütün hafta hatta milli arada tamamen Başakşehir takımına çalıştık"

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Yılmaz, "Bütün hafta hatta milli arada tamamen Başakşehir takımına çalıştık. Nuri Hoca'nın 3+1 yapıp 6 oyuncuyla bizim stoper ve blok aralarını açıp oraya koşturmak istediğini biliyorduk. Tamamen onu kapatmak üzerine çalıştık. 70 dakikada muvaffak olduk. Bunun akabinde orta yan ortaları geleceğini biliyorduk. Onları da 70 dakika çok iyi savunduk" diye konuştu.

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Maçın son bölümündeki kırılganlık

Maçın son bölümünde yaşadıkları kırılganlığa dikkat çeken Yılmaz, "Shomurodov’un attığı harika bir gol var. Bizim oyuncuyu atak yapıp vurdurmamamız gerekirken Shomurodov’un harika kilidi açtığı ve bizim anlam veremediğimiz kırılgan bir maçımız oldu. Akabinde 14 dakikada 4 tane gol yedik ve mağlup olduk. Buraları da öğrenmeliyiz. 2-1'ken baskı altında oyun oynamayı, futbol oynamayı, maçı bitirmeyi, kötü adam olup maçı bitirmeyi öğrenmeliyiz. Burada biraz naifiz. Sarı kart görmüyoruz, faul yapmıyoruz. Ne yazık ki çok üzgünüm bu konuda" ifadelerini kullandı.

"Başakşehir ile aramızda çok büyük bir fark var"

İki takım arasındaki kalite ve bütçe farkına da değinen Yılmaz, "Dediğim gibi çok çalıştığım, harika bir 70 dakika geçiren bir maçın sonunda Başakşehir ile aramızda çok büyük bir fark var. Hem oyuncu kalitesi olarak hem bütçe olarak onlar da gereğini bugün yaptılar diye düşünüyorum" dedi.

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