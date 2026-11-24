Bertuğ Yıldırım, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamayla Sarıyer'deki aslan paniğinin nasıl yaşandığını anlattı.





Kampta bulunduğu sırada telefon aldığını belirten genç futbolcu, aslanın evinin çevresinde görüldüğünü öğrenince jandarmayla görüştüğünü söyledi.





Bertuğ, "Ben kamptaydım. Bir telefon aldım. Aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizim evde çalışan, bizim evde beraber bizim misafirimiz bir hanımefendi beni aradı ve aslanı gördüğünü söyledi. Öyle olunca da ben jandarmalarla konuştum. 'Aslan bizim evin etrafındaymış' dedim. O video da bizim evin kamera kaydı. Kamp akşamı biraz aslanla da uğraştık. Ama inşallah bulunur bakalım. Şimdi benim de evim orada. Dönünce ben de belki ararım aslanı" ifadelerini kullandı.



