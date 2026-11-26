Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Açılış maçlarında Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek, Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki mücadele de saat 20.00'de başlayacak.
Derbi Pazartesi günü oynanacak
Beşiktaş, 30 Kasım Pazartesi günü Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş ile Galatasaray Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak, Fenerbahçe Erzurumspor FK'yı konuk edecek, Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek.
Haftanın programı
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 13. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Rgüzel)
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
28 Kasım Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)
29 Kasım Pazar:
13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)
16.00 Eyüpspor-İstanbul Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)
30 Kasım Pazartesi:
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
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