UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak CSKA Sofya'nın teknik direktörü Markus Gisdol, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanan CSKA Sofya'da teknik direktör Markus Gisdol, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Daha önce adı Beşiktaş ile anılan Alman çalıştırıcı, siyah-beyazlı kulüple görüştüğünü doğruladı.
Türkiye'de daha önce Samsunspor ve Kayserispor'u çalıştıran Gisdol, Lig Radyo'da katıldığı programda Beşiktaş iddialarına açıklık getirdi. Deneyimli teknik adam, Türk futboluna ve Türkiye'ye duyduğu sevgiyi de dile getirdi.
BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI
Beşiktaş ile daha önce temas kurduğu yönündeki iddialara yanıt veren Markus Gisdol, siyah-beyazlı kulüple bir görüşme gerçekleştirdiklerini doğruladı.
Alman teknik direktör, "Türk futbolunu ve Türk insanını çok seviyorum. Beşiktaş'la da bir görüşmemiz oldu. Bu gerçek, saklanacak bir şey yok. Normal bir şey. Doğruları yansıtan bilgiler." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE İKİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI
Teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de ilk olarak Samsunspor'un başına geçen Markus Gisdol, 2023-2024 sezonunda Karadeniz ekibinde görev yaptı. Alman çalıştırıcı, Samsunspor'un başında çıktığı 34 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.
Samsunspor'dan ayrıldıktan sonra Kayserispor ile anlaşan Gisdol, sarı-kırmızılı takımda ise 8 maçta görev aldı. Bu süreçte galibiyet elde edemeyen deneyimli teknik adam, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetin ardından görevinden ayrıldı.
Gisdol, şu anda CSKA Sofya'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Alman çalıştırıcı, Trabzonspor karşısında takımının başında sahaya çıkmaya hazırlanırken Beşiktaş açıklamasıyla yeniden Türkiye gündemine geldi.
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