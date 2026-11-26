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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 1-0'lık galibiyetiyle sona eren mücadele, tarihe geçti. Devler Ligi'nde ilk kez iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geldiği karşılaşmanın ardından Arda Turan ile Emre Belözoğlu arasında yaşananlar gündem oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte iki teknik adamın birbirine sarıldığı anlar dikkat çekti. Karşılaşmanın ardından rakibini tebrik eden Emre Belözoğlu, Arda Turan'a sarılarak teselli sözleri söyledi.

Kameralara yansıyan görüntüde Emre Belözoğlu'nun Arda Turan'a, "Canını sıkma, canını sıkma, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

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İşte o anlar;

Spor

Shakhtar Donetsk maçı sonu oldu: Kesin gönderilecek