Gürcistan'ın Batum kentine, bu akşam oynanacak Hapoel Beer-Sheva maçı için Sarp Sınır Kapısı'ndan Beşiktaşlı taraftarların gelişi sürüyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında siyah-beyazlı takım, İsrail ekibini Batum Stadı'nda ağırlayacak.
Sınır kapısında tezahürat
Hafta başından beri kente gelen Beşiktaşlı taraftarlar, TSİ 20.45'te başlayacak mücadeleyi izlemek için Artvin'den Gürcistan'a giriş yapıyor.
Sınır kapısındaki tezahüratlarla maçın heyecanı, erken saatlerden itibaren yaşanmaya başladı.
Öte yandan Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu futbolseverlerin de siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte müsabaka için Batum'a geldiği gözlendi.
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