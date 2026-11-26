Parlamentolar Arası Dostluk Derneği ile Türkiye Güreş Federasyonu karmaları arasındaki dostluk karşılaşması, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki sahada yapıldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (sağda) ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için oynanan özel futbol maçında sahaya çıktı. Taha Akgül ve Parlamentolar Arası Dostluk Derneği Başkanı Adem Tatlı (solda), maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile milli güreşçi Rıza Kayaalp, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için oynanan özel futbol maçında sahaya çıktı.

Parlamentolar Arası Dostluk Derneği ile Türkiye Güreş Federasyonu karmalarının karşı karşıya geldiği dostluk maçı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki sahada oynandı.

Akgül: Sporla yaşayan insan, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor.

Akgül, maç öncesinde yaptığı açıklamada sosyal sorumluluk projelerinde yer alan bir federasyon olduklarını hatırlattı ve "Sporla yaşayan insan, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor." dedi.

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Maçı Adem Tatlı vekilleriyle birlikte organize ettiklerini anlatan Akgül, bugün ilkini yapacaklarını, daha sonra devamını getireceklerini söyledi. Rıza Kayaalp'in ve bütün şampiyonların sahada olduğunu, vekiller ile meclisteki komisyon başkanlarıyla güzel bir dostluk maçı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Akgül, "Tüm gençlerimizi spora davet ediyoruz. Sadece güreş değil, sporun hangi dalı olursa olsun gençlerimizin spor yapması çok elzem." ifadelerini kullandı.

Özge Elif Kızıl Anadolu Ajansı Parlamentolar Arası Dostluk Derneği ile Türkiye Güreş Federasyonu karmaları arasındaki dostluk karşılaşması, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki sahada yapıldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için oynanan özel futbol maçında sahaya çıktı.

Tatlı: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur

Parlamentolar Arası Dostluk Derneği Başkanı Adem Tatlı ise uluslararası arenada parlamenterlerle bazı organizasyonlarda bir araya geldiklerini söyledi. Türkiye içinde de zaman zaman farkındalık oluşturacak organizasyonlar yaptıklarını belirtti.

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Tatlı, "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Dolayısıyla çocuklarımıza ve gelecek nesillere örnek olmak durumundayız." diye konuştu.

Sporla bunların üstesinden geleceklerine inandıklarını dile getiren Tatlı, o gün de kendilerini gururlandıran ve yüzlerini devamlı ak eden güreşçilerle birlikte olduklarını ifade etti.

Özge Elif Kızıl Anadolu Ajansı Parlamentolar Arası Dostluk Derneği ile Türkiye Güreş Federasyonu karmaları arasındaki dostluk karşılaşması, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki sahada yapıldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için oynanan özel futbol maçında sahaya çıktı.

Maç 6-3 sonuçlandı

Akgül'ün yanı sıra 13 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de oynadığı karşılaşma, Güreş Federasyonu karmasının 6-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Maçı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.

Özge Elif Kızıl Anadolu Ajansı Parlamentolar Arası Dostluk Derneği ile Türkiye Güreş Federasyonu karmaları arasındaki dostluk karşılaşması, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki sahada yapıldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için oynanan özel futbol maçında sahaya çıktı.

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