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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Sporting ile Manchester United arasında oynanan ve 2-2'lik eşitlikle sona eren karşılaşmaya, konuk ekibin kaptanı Bruno Fernandes damga vurdu. Eski takımına karşı iki gol birden kaydeden Portekizli yıldızın ikinci golündeki sıra dışı detay ise maçın ardından fark edildi.

Kendi açtığı çim izi golü getirdi

Mücadelenin kırılma anlarından biri olan pozisyon öncesinde ceza sahasına yaptığı bir koşu sırasında sol ayağını kaleye yakın bir noktaya sertçe basan Fernandes, zeminde ufak bir iz bıraktı. İkinci gol vuruşunda ise şutun tam olarak o noktada sekmesiyle yön değiştiren top, Sporting kalecisini yanıltarak ağlarla buluştu.

Eski takımını boş geçmedi, Pochettino puanla başladı

Karşılaşmada Manchester United'ın iki sayısına da imza atan Bruno Fernandes, ilk golünü penaltı noktasından kaydetti. Yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına çıkan İngiliz temsilcisi bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, ev sahibi Sporting ise 10 puana ulaştı.

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