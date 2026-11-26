Galatasaray cephesinde sosyal medyada gündem yaratan bir paylaşım, transfer dedikodularını beraberinde getirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız Bruno Fernandes'in formasıyla çektiği selfieyi takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı
Kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar arasında hızla yayılan bu paylaşım, binlerce etkileşim alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
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