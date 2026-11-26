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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Temsilciler Kurulu tarafından yeni klasman temsilci aday kursu düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, temsilci bulunmayan illerden kadroya alım yapılması amacıyla kurs planlandı.

Temsilci bulunmayan 27 ilde ikamet şartı

2026-2027 sezonunda temsilci bulunmayan 27 ilde ikamet eden (Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Nevşehir, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat) ve yeni klasman temsilcisi olmak isteyen adayların başvuruları, yayımlanacak başvuru şartları çerçevesinde değerlendirilecek.

Başvuran adayların, Temsilciler Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde belirtilen temsilciliğe giriş koşullarının yanı sıra bugün ve öncesi itibarıyla başvuracakları ilde ikamet etmesi ve bunu barkodlu tarihçeli yerleşim yeri ile diğer adres belgesi üzerinden belgelendirmesi zorunlu olacak.

Ön duyurunun yayımlandığı gün ve sonrasında başka bir ilden temsilci bulunmayan illere nakil yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

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Başvurular 72 saat içinde alınacak

Yeni klasman temsilcisi olmak isteyen adaylar, 30 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla www.tff.org adresinde yayımlanacak başvuru formunu eksiksiz doldurarak müracaatlarını yapabilecek.

Başvurular, başvuru ilanının yayımlanmasından itibaren 72 saat içinde, en geç 3 Aralık Perşembe günü saat 09.00'a kadar temsilci@tff.org adresine online olarak yapılabilecek.

Başvuru süresi dolduktan sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Temsilci bulunan diğer 54 ilde ikamet eden ve yeni klasman temsilcisi olmak isteyen adaylar için de 2026-2027 sezonu içerisinde yeni klasman temsilci aday kursu düzenlenecek.

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