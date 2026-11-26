Alper Karteper'e göre evi görenlerin bir kısmı çok seviyor, bir kısmı ise çok sevmiyor. Özellikle Mersin İdmanyurdu taraftarları evi pek hoş karşılamıyor. Karteper, "Biz tabii ikisini de seviyoruz ama kalbin üstünde duran Fenerbahçe oluyor" dedi.