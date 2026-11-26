Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva CANLI TRT 1 İZLE || Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı hangi kanalda, nereden yayınlanıyor?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi HB Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek. Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak karşılaşmada bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Maç TRT 1 ve tabii ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı canlı izleme linki ve TRT 1 canlı yayın ekranı haberimizde.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.