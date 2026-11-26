Beşiktaş, Avrupa Ligi 5. haftasında bu akşam saat 20.45'te Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. İşte Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva ilk 11'ler ve canlı skor ekranı...
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA İLK 11
🇹🇷
Beşiktaş:Doğan, Taylan, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Ndidi, Orkun, Cerny, İlhan, Oh
⬛️ hapoel beer-sheva:Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Ahmad, Yehoshuha, Forson, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA CANLI ANLATIM
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva canlı anlatım ekranı için
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