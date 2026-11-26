Eşinin ve çocuklarının mutluluğu için yaptı, mahallede simge haline geldi: 26 yıldır renkleri değişmedi

Mersin'de Figen Cömert Karteper'in Fenerbahçe taraftarı eşi ve çocuklarına sürpriz yapmak için 26 yıl önce sarı-lacivert renklere boyattığı ev, görenlerin dikkatini çekiyor. Evde Fenerbahçe Spor Kulübünün amblemi de bulunuyor.