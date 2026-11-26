Beşiktaş ile HB Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesi bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Danimarka Futbol Federasyonundan Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA CANLI ANLATIM
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA CANLI İZLE
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefini sürdüren Beşiktaş, lig aşamasının kalan bölümünde dört karşılaşmaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva maçının ardından Bayer Leverkusen deplasmanına konuk olacak. Temsilcimiz daha sonra Union Saint-Gilloise'ı sahasında ağırlayacak ve lig aşamasını Omonia deplasmanında tamamlayacak.
Beşiktaş'ın kalan maç programı şu şekilde:
26 Kasım: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
10 Aralık: Bayer Leverkusen - Beşiktaş
21 Ocak: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise
28 Ocak: Omonia - Beşiktaş
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